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09:44, 14 марта 2024Силовые структуры

Задержание россиян-айтишников за помощь украинским мошенникам попало на видео

МВД задержало в Петербурге троих айтишников, работавших на украинские кол-центры

В Петербурге сотрудники полиции выявили троих айтишников, одному из которых 16 лет, работавших на мошеннические кол-центры, находящиеся на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве предоставили оперативное видео с задержанием пособников аферистов.

На кадрах из квартир, где происходило задержание, видно техническое оборудование и силовики, которые укладывают на пол и надевают наручники на подозреваемых.

По словам Волк, молодые люди обеспечивали техническую поддержку деятельности телефонных мошенников. Они нашли подработку с ежемесячной оплатой криптовалютой в даркнете. В их задачи входило обеспечение функционирования оборудования по подмене номеров при звонках украинских кол-центров россиянам. Тем самым мошенники, звонившие с территории другого государства, подменяли на российские номера на экранах мобильных телефонов граждан.

Украинские кураторы отправили через курьерскую службу доставки в Петербург своим сообщникам четыре GSM-шлюза, 2000 сим-карт, ноутбук с программным обеспечением. Подозреваемые каждую неделю меняли съемные квартиры, а также раз в сутки заменяли сим-карты в слотах сим-банков с целью конспирации. Кроме того, айтишники еженедельно получали из Москвы 3000 сим-карт для обеспечения противоправной деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им вменяется особо крупное мошенничество. По решению суда молодые люди заключены под стражу.

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      Любовь Ширижик
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