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14:24, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл опасность популярной русской традиции

Академик Беленков предупредил, что прыжки в снег после бани могут быть опасны

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Прыжки в снег после бани противопоказаны некоторым людям и могут даже привести к летальному исходу, заявил доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков. Об опасности популярной русской традиции он предупредил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

По словам врача, опасность может представлять ситуация, когда человек, живущий в городе, прыгает в снег после бани примерно раз в месяц. «[Происходит] резкий спазм сосудов, и если [есть] прозеванная артериальная гипертония, прозеванная аритмия, это может все кончиться очень и очень плохо», — раскрыл Беленков.

Академик отметил, что в своей практике сталкивался со случаями, когда такая традиция приводила к летальному исходу. Однако прыгать в снег или купаться в проруби после бани можно, если человек делает это постоянно на протяжении многих лет и у него хорошие сосуды, добавил он.

Беленков также рассказал, что посещение бани противопоказано гипертоникам, пациентам с сердечной недостаточностью, атеросклерозом и тем, кто перенес инфаркт миокарда.

Ранее Беленков перечислил симптомы, предшествующие остановке сердца. Академик заявил, что об этом могут свидетельствовать ощущение стеснения в груди, боль в левой руке и лопатке и одышка.

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      Маргарита Щигарева
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