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12:27, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил о предшествующих остановке сердца симптомах

Врач Беленков: боль в руке может быть предшествующим остановке сердца симптомом

Фото: Oleg Golovnev / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и академик РАН Юрий Беленков предупредил о симптомах, предшествующих остановке сердца. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что о возможном недуге могут свидетельствовать ощущение стеснения в груди, боль в левой руке и лопатке, одышка, слабость и головокружения. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Кардиолог рассказал, что внезапная остановка сердца чаще встречается у молодых людей, чем у пожилых. «Почему? Они не обследованы, они не знают, что у них есть какое-то заболевание сердца, люди старшего возраста уже это знают», — пояснил доктор.

«Стеснение в груди — первый признак приближающегося инфаркта миокарда, иррадиация (распространение болевых ощущений — прим. «Ленты.ру») в левую руку или левое плечо и лопатку, тем более, подчеркивает, что это стенокардия», — перечислил специалист признаки проблем с сердцем. Кроме того, предшествующими остановке сердца симптомами могут быть одышка, слабость и головокружения. Беленков рекомендовал обращаться к врачу при появлении перечисленных симптомов во избежание внезапной остановки сердца.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты от аритмии могут нанести вред сердцу. В частности, по его словам, препараты хинидин, дигоксин и амиодарон провоцируют тяжелейшие нарушения ритма сердца.

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      Олег Давыдов
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