Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

Врач Мясников: препараты от аритмии могут провоцировать нарушение ритма сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты от аритмии могут нанести вред сердцу. Об опасности этой популярной группы медикаментов он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Все лекарства от аритмии могут вызывать еще худшую аритмию, вплоть до смерти», — сообщил специалист. В частности, по его словам, препараты хинидин, дигоксин и амиодарон провоцируют тяжелейшие нарушения ритма сердца.

«Врачи любят амиодарон, он очень эффективен, принимаешь — ничего нет», — пояснил доктор. При этом он подчеркнул, что препарат разрушает щитовидную железу, поражает глаза и вызывает необратимый фиброз легких. «И может сам по себе провоцировать тяжелую аритмию, как любой антиаритмик», — добавил медик.

Доктор рекомендовал при аритмии принимать лекарства, которые делают частоту сокращений реже. «Если вы можете спать, вам не мешают толчки, тогда и не надо рисковать и принимать лекарства от аритмии», — заключил он.

Ранее Мясников опроверг популярный миф о сердце. Врач заявил, что, вопреки распространенным представлениям, отсутствие болей в сердце не говорит о здоровье этого органа.