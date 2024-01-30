Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:19, 30 января 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

Врач Мясников: препараты от аритмии могут провоцировать нарушение ритма сердца

Фото: Frank Röder / Chromorange / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты от аритмии могут нанести вред сердцу. Об опасности этой популярной группы медикаментов он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Все лекарства от аритмии могут вызывать еще худшую аритмию, вплоть до смерти», — сообщил специалист. В частности, по его словам, препараты хинидин, дигоксин и амиодарон провоцируют тяжелейшие нарушения ритма сердца.

«Врачи любят амиодарон, он очень эффективен, принимаешь — ничего нет», — пояснил доктор. При этом он подчеркнул, что препарат разрушает щитовидную железу, поражает глаза и вызывает необратимый фиброз легких. «И может сам по себе провоцировать тяжелую аритмию, как любой антиаритмик», — добавил медик.

Доктор рекомендовал при аритмии принимать лекарства, которые делают частоту сокращений реже. «Если вы можете спать, вам не мешают толчки, тогда и не надо рисковать и принимать лекарства от аритмии», — заключил он.

Ранее Мясников опроверг популярный миф о сердце. Врач заявил, что, вопреки распространенным представлениям, отсутствие болей в сердце не говорит о здоровье этого органа.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина рассказала об избежавшей «жесткой посадки» мировой экономике

      ФСБ рассказала о приговоре иностранцу за распространение героина в России

      Названа цена самого дешевого жилья в Москве

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Стало известно об отклонении ХАМАС сделки по заложникам в обмен на перемирие

      Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы после лечения

      Женщина подала на развод из-за неправильного места для медового месяца

      Россиян предупредили о мошенничестве с популярной системой денежных переводов

      Экспорт оружия из США вырос более чем на 50 процентов из-за конфликта на Украине

      Криминального авторитета Марика отдали под суд за положение в преступном мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше