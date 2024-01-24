Врач опроверг популярный миф о сердце

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вопреки распространенным представлениям отсутствие болей в сердце не говорит о здоровье этого органа. Популярный миф он опроверг в эфире программы «О самом главном», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что иногда сердце у человека, у которого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, может заболеть только в момент смерти. «Когда у вас болит сердце — не невралгия межреберная, а именно болит сердце — значит, вы уже лет 15 имеете атеросклероз. Это значит, что у вас уже там катастрофические сужения. Это крик сердца о помощи», — предупредил он.

При этом, по словам Мясникова, в некоторых случаях боль в сердце может отсутствовать даже при серьезных проблемах. «Инфаркт есть, а боли нет. Почему? А нервные окончания теряют возможность давать вам сигнал», — объяснил врач и назвал подобную ситуацию очень опасной.

Медик рекомендовал россиянам регулярно проходить диспансеризацию и проверять факторы риска — уровень сахара в крови, кровяное давление, холестерин. Кроме того, важно знать свой индекс массы тела и то, были ли в семье случаи болезней сердца.

Ранее доктор медицинских наук Виктор Краснов в эфире «О самом главном» назвал условие для обязательного обращения к врачу при простуде. Он призвал обращаться за помощью медиков, если высокая температура сохраняется в течение пяти-семи дней.