Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу при простуде

Доктор медицинских наук Виктор Краснов назвал условие для обязательного обращения к врачу при простуде. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он призвал обратиться за помощью медиков, если высокая температура сохраняется в течение пяти-семи дней. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист отметил, что у разных людей простуда проходит за разное количество дней. «Это зависит, во-первых, от того вируса, который вызвал конкретную респираторную инфекцию, от человека конкретного, от состояния его здоровья», — пояснил доктор.

При этом Краснов подчеркнул, что при сохранении высокой температуры в течение недели крайне необходимо обратиться к врачу. «Если вы видите, что повышение температуры тела сохраняется до пятого-седьмого дня, то уже надо обязательно, если вы до этого не обратились к врачу, обратиться. Потому что высокий риск развития бактериальных осложнений», — заключил эксперт.

Ранее врач Александр Мясников назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды. Доктор заявил, что принятие небольшого количества алкоголя не помогает устранить развивающуюся болезнь.