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17:16, 14 марта 2024Среда обитания

Средний возраст «вторички» в России подсчитали

«Циан»: средний возраст готового жилья в России составил 28 лет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В среднем возраст готового жилья в России насчитывает 28 лет. Такие сведения приводит онлайн-площадка для размещения объявлений «Циан». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, самые молодые «вторички» продаются в Краснодаре — в среднем им по 13 лет. Больше половины лотов представляют собой дома не давнее 2015 года постройки. 23 процента продавцов предлагают приобрести жилье в монолитном или кирпичном доме 90-х годов. Ростовские и казанские квартиры, судя по данным площадки, не старше 24 лет. Новостройки в этих городах составляют 48 процентов от предложений.

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Самые возрастные располагаются в Волгограде — по 37 лет. Возраст московских квартир составляет 30 лет, а петербургских — 35 лет. В Северной столице такой показатель объясняется большим количеством лотов в дореволюционных домах. Остаются в продаже и квартиры в домах XVIII века постройки — таких вариантов в продаже около 13 процентов. «Квадрат» здесь стоит в среднем 167 тысяч рублей, сами здания находятся в центре города. Такие лоты оценивают дороже других. Наибольшую долю предложений в городах-миллионниках занимают советские пятиэтажки. Они оказываются на 29 процентов дешевле даже самых далеких от центра новостроек — 117 тысяч рублей за квадратный метр против 164 тысяч. Эксперты ожидают дальнейшего «омоложения» продаваемого жилья.

Ранее россиянам назвали квартиры по стоимости автомобиля. За жилплощадь в Оренбурге придется заплатить 3,7 миллиона рублей. Примерно в ту же сумму обойдется покупка китайского кроссовера GAC GS8. В Самаре сделка выльется в 5,4 миллиона рублей. В ту же сумму встанет покупка полноприводного кроссовера Volkswagen Tiguan L мощностью 220 лошадиных сил.

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      Виктория Клабукова
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