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01:26, 15 марта 2024Мир

Высокопоставленный американский политик призвал избавиться от Нетаньяху

Лидер демократов в Сенате Шумер призвал израильтян избавиться от Нетаньяху
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призвал жителей Израиля избавиться от премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как пишет издание The Hill, впервые с жесткой критикой в адрес Нетаньяху выступает столь высокопоставленный американский политик еврейского происхождения.

В ходе 45-минутной речи Шумер заявил, что Нетаньяху ради сохранения власти пошел на коалицию с крайне правыми экстремистами. Как считает партийный лидер, израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения Газы, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире.

Как считает Шумер, в Израиле нужно провести новые выборы для смены руководства, только это сможет обеспечить нормальное развитие страны.

Сразу же с критикой на Шумера обрушились республиканцы, добавляет The Hill. Как заявил лидер республиканского меньшинства Митч Макконелл, рассуждать о будущем своей страны могут только сами израильтяне.

Ранее в марте Нетяньяху заявил, что не сомневается в скорой победе Израиля. «Мы находимся на пути к полной победе. На пути к этой победе мы уже уничтожили четвертого человека в ХАМАС. Три, два и один уже в пути. Мы доберемся до всех», — сказал политик.

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      Марина Совина
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