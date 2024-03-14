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20:57, 14 марта 2024Силовые структуры

Забившие прохожего из-за сигареты российские подростки получили сроки

В Якутии трое молодых людей получили от 8 до 19 лет за два убийства

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Якутске суд вынес приговор троим местным жителям за две расправы — одну из них они совершили в несовершеннолетнем возрасте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Республике Саха (Якутия).

Молодые люди получили от 8 до 19 лет лишения свободы.

По данным ведомства, первое преступление осужденные совершили в ночь на 30 мая 2021 года. Будучи подростками, они после распития спиртного в подъезде жилого дома отправились в ближайший магазин и по дороге встретили прохожего, у которого попросили сигарету. Получив отказ, молодые люди сильно избили его. От полученных травм мужчина не выжил.

В августе 2021 года троица пришла домой к знакомому и напала на него с кулаками. Через несколько дней они вернулись к пострадавшему и еще раз избили его. Полученные им травмы оказались летальными.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае суд приговорил 23-летнего местного жителя к 12 с половиной годам колонии строгого режима за расправу над ранее незнакомым человеком и кражу у него мобильного телефона.

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      Анна Габай
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