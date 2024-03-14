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07:35, 14 марта 2024Силовые структуры

Задержан подозреваемый в зверской расправе над двумя женщинами россиянин

В Дагестане полиция задержала подозреваемого в убийстве 2 пенсионерок

Фото: Unsplash

В Дагестане полиция задержала 28-летнего местного жителя, который подозревается в зверской расправе над двумя женщинами в возрасте 96 и 70 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике.

Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемого поймали по горячим следам — через пять часов после преступления.

Вечером 13 марта в частном доме в селе Уллуая нашли двух женщин без признаков жизни со множественными колото-разрезанными ранениями головы и туловища. Предварительно, ранения пенсионеркам нанесли топором.

Ранее в Башкирии следователи предъявили обвинение 41-летнему жителю города Белебей, который расправился с 92-летней пенсионеркой и три месяца скрывал преступление от ее родственников.

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