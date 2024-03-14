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15:35, 14 марта 2024Культура

Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое

Variety: после успешных проектов доходы Тимоти Шаламе значительно выросли

Фото: Fred Duval / Globallookpress.com

Доходы актера Тимоти Шаламе значительно выросли на фоне успеха мюзикла «Вонка» и блокбастера «Дюна: Часть вторая». Об этом пишет Variety.

Отмечается, что за роль в мюзикле актер заработал более 8 миллионов долларов. Проекты с ним принесли студиям сборы в размере 625 миллионов долларов («Вонка») и 369 миллионов долларов (сиквел «Дюны»). По данным издания, успех фильмов позволит актеру запрашивать гонорары в два раза выше прежних.

Ранее стало известно, что стартовали съемки биографической картины об американском музыканте Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли.

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