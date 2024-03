Стартовали съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Начались съемки фильма A Complete Unknown о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Стартовали съемки биографической картины об американском музыканте Бобе Дилане с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Об этом сообщает портал NJ.com.

Лента носит название A Complete Unknown, режиссером проекта стал Джеймс Мэнголд. Cъемки фильма продолжатся до мая. Отмечается, что работа над байопиком должна была начаться еще в прошлом году, однако была отложена из-за забастовки Гильдии киноактеров США.

Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'.