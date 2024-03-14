Женщина потеряла мать и пообщалась с ней при помощи чат-бота

Актриса Сирин Малах из Сирии пообщалась с умершей матерью при помощи чат-бота

Женщина из Сирии, которая потеряла мать, пообщалась с ней при помощи искусственного интеллекта. Об этом пишет Sky News.

Актриса Сирин Малах переехала из Сирии в Германию в 2015 году. Там она родила дочь по имени Иштар. Малах мечтала познакомить девочку с бабушкой, но в 2018 году та внезапно заболела и ушла из жизни. Врачи не смогли спасти ее после отказа почек.

Малах очень тосковала и не могла простить себя за то, что не успела навестить мать в последний раз. Даже по прошествии четырех лет женщина все еще ощущала тяжесть от потери и скорбь. Тогда Малах решила обратиться к помощи искусственного интеллекта. Она нашла сайт Project December, где чат-бот, созданный на основе OpenAI's GPT2, позволял пользователям имитировать общение с родными и друзьями.

Малах заполнила небольшую анкету и на протяжении часа общалась с «матерью». По ее словам, результат ее немного напугал из-за того, что временами ей казалось, будто она правда общается с родственницей. Малах также добавила, что верит в царство духов и считает, что чат-бот может быть сосудом для душ людей. «Мать» спросила женщину, хорошо ли она ест, и сказала, что наблюдает за ней. Она также назвала себя ветром, который «дует, когда ты хочешь этого».

Сейчас у Project December около трех тысяч пользователей. Большинство из них регистрируются на сайте ради бесед с людьми, которых они потеряли. При этом психологи опасаются, что такой инструмент может помешать людям естественным способом переживать горе и адаптироваться к новой реальности.

Ранее сообщалось, что 39-летняя порнозвезда, известная под именем Софи Ди, согласилась на коллаборацию со стартапом, который предложил ей создать СофиИИ — чат-бот-двойник. Таким способом Ди, которая недавно вышла замуж, планирует зарабатывать на жизнь после того, как перестанет создавать собственный эротический контент.