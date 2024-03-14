Жители Сочи пожаловались на зловонный пляж

Жители Сочи пожаловались на водоканал, который сливает сточные воды в реку Псахе

Жители Сочи пожаловались на сильный запах канализации на одном из городских пляжей, который не уходит в течение нескольких месяцев. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о пляже «Кукуруза» в микрорайоне Мамайка. По словам местных жителей, в происходящем виноват местный водоканал, который на протяжении года сливает сточные воды в реку Псахе, а затем канализационные отходы попадают через нее в Черное море. Кроме того, на участке реки часто замечают чаек, которые разносят загрязнение по всему Сочи. При этом курортный сезон в Краснодарском крае начнется меньше чем через два месяца.

Сочинцы несколько раз обращались в водоканал, который отвечает за обслуживание данной территории, с требованием прекратить загрязнять водоемы и устранить неприятные запахи, однако его сотрудники не предприняли никаких действий, чтобы решить проблему.

Ранее в марте стало известно, что власти Махачкалы после многочисленных жалоб местных жителей начнут очищать Каспийское море от сточных вод.