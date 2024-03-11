Каспийское море расчистят от сточных вод

Власти Махачкалы займутся расчисткой Каспия от сточных вод

Власти Махачкалы займутся расчисткой Каспия от сточных вод. Соответствующее предписание администрации города вынес Роспотребнадзор, пишет «Московский комсомолец».

Таким образом ведомство отреагировало на многочисленные жалобы местных жителей в соцсетях. Специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-гигиеническое обследование пляжа «Березка». Исследование выявило факты сброса нечистот в Каспийское море.

Мэрию дагестанской столицы обязали до конца марта демонтировать канализационную трубу и устранить последствия сброса жидких отходов. По результатам проведенных работ администрация должна предоставить фото- и видеоотчет.

Ранее в Ингушетии строительный мусор заболотил две реки. Регулярный сброс кирпичей, грунта, глины, пластика и железобетонных изделий нарушил водоток рек. В складировании отходов обвинили местных жителей. В то же время скопившиеся у Енисея битые унитазы чиновники назвали способом укрепить набережную перед ее дальнейшим благоустройством.