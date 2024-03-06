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15:49, 6 марта 2024Среда обитания

Реки в российском регионе «потонули» в мусоре

Ингушские реки Сурхахинка и Кенч «потонули» в мусоре

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Реки Сурхахинка и Кенч «тонут» в строительном мусоре. Бытовые отходы горами скапливаются на берегах и заболачивают ингушские водоемы, пишет газета «Сердало».

Из-за регулярного сброса кирпичей, грунта, глины, пластика и железобетонных изделий водоток реки нарушен. В складировании мусора специалисты обвиняют местных жителей. По результатам выездного обследования Минприроды обратилось в прокуратуру и районную администрацию.

Ранее свалка из битых унитазов, кафеля и арматуры образовалась на берегу Енисея в Красноярском крае. По словам местных властей, скопление мусора возле реки «укрепляет» набережную перед ее дальнейшим благоустройством. 30-летний мусорный полигон у реки Аварское Койсу стоила властям Дагестана больше полумиллиарда рублей. Несанкционированная свалка раскинулась на 26 тысяч квадратных метров. Отходы разносятся ветром, а в дождь — смываются в водоем. Здесь же сельчане вынуждены пасти скот.

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      Виктория Клабукова
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