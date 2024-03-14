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12:07, 14 марта 2024Культура

Звезда «Улиц разбитых фонарей» вспомнил о мести Пугачевой

Актер Нилов: Пугачева заставила звезд «Улиц разбитых фонарей» петь в Кремле

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Российский актер и звезда телесериала «Улицы разбитых фонарей» Алексей Нилов вспомнил о мести эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью на канале «RTVI Развлечения», доступном на YouTube.

Артист рассказал, что актерский каст встретился с исполнительницей в Кремлевском дворце, где она их и «подставила».

«Она говорит: "Поете мою песню?" Мы говорим: "Да, Алла Борисовна, вот так случилось". — "Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем"», — рассказал Нилов. В результате артисты исполнили с Примадонной песню «Мадам Брошкина», текст которой они получили на бумажках во время выхода на сцену.

«Она нам отомстила, молодец, очень сильно», — подчеркнул актер.

Герой интервью также рассказал, что поначалу каст проекта не хотел петь песню «Позови меня с собой» в связи с трагической судьбой автора хита Татьяны Снежиной. Поэтому актеры исполнили песню в «злобной манере», что еще больше понравилось зрителям сериала.

Ранее продюсер и третий супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин раскрыл заработок артистки во времена СССР.

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      Анастасия Астахова
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