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13:41, 14 марта 2024Культура

Звезде «Людей Икс» удалили обе груди из-за рака

Звезда «Людей Икс» Оливия Манн перенесла операцию по удалению груди из-за рака

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американская актриса и звезда фильма «Люди Икс: Апокалипсис» Оливия Манн рассказала о том, что перенесла операцию по удалению обеих молочных желез из-за быстроразвивающегося рака груди. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поведала, что в прошлом году вместе с сестрой проходила обследование, показывающее наличие 90 различных генов рака. Ни у нее, ни у ее родственницы не было выявлено проблем со здоровьем, однако спустя два месяца после этого врачи сообщили Манн о том, что у нее рак обеих грудей типа Б, который характеризуется агрессивностью и быстрым развитием.

На протяжении десяти месяцев актриса боролась с заболеванием и четыре раза ложилась под нож хирурга, в том числе перенесла двойную мастэктомию. В результате голливудской звезде удалось предотвратить развитие рака.

«Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство, обезболивающее и больничные халаты. Я позволяю людям следить за собой, когда у меня есть силы, когда я могу одеться и выйти из дома, когда я могу погулять с сыном в парке. Мне нужно было отдышаться и пройти через самые трудные моменты, прежде чем поделиться», — отметила Манн, выразив благодарность врачам и своим близким.

Ранее стало известно, что у актера из сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина обнаружили опухоль в легких.

ЖЗЛ
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