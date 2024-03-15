45-летняя Елена Летучая показала фигуру в бикини на пляже

Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в бикини во время отдыха в Йемене

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость снялась на берегу моря во время отдыха на острове Сокотра, Йемен. Так, она прошлась по песчаному берегу в бикини, которое состояло из черного топа-бандо и леопардовых стрингов с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время звезда примерила солнцезащитные очки и закрыла лицо, примерив традиционный головной убор никаб, который носят местные женщины.

В феврале журналисты раскрыли стоимость роскошного отпуска Елены Летучей на Мальдивах. Стало известно, что она отдыхала в трех отелях.