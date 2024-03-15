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19:42, 15 марта 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая показала фигуру в бикини на пляже

Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в бикини во время отдыха в Йемене

Кадр: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость снялась на берегу моря во время отдыха на острове Сокотра, Йемен. Так, она прошлась по песчаному берегу в бикини, которое состояло из черного топа-бандо и леопардовых стрингов с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время звезда примерила солнцезащитные очки и закрыла лицо, примерив традиционный головной убор никаб, который носят местные женщины.

В феврале журналисты раскрыли стоимость роскошного отпуска Елены Летучей на Мальдивах. Стало известно, что она отдыхала в трех отелях.

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      Карина Черных
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