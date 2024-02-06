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19:16, 6 февраля 2024Ценности

Раскрыта стоимость роскошного отпуска Елены Летучей на Мальдивах

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Журналисты раскрыли стоимость роскошного отпуска российской телеведущей Елены Летучей на Мальдивах. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».

Стало известно, что 45-летняя знаменитость отдыхала в трех отелях. Так, в первую очередь звезда выбрала виллу в Soneva. На ее территории, площадь которой составляет 411 квадратных метров, присутствуют личный бассейн и терраса. Кроме того, гости могут воспользоваться персональной водной горкой. Отмечается, что проживание в течение нескольких дней составляет около 500 тысяч рублей.

Второй локацией для отдыха стал отель Soneva Fushi, в котором ведущая «Ревизорро» провела три дня, выбрав семейный люкс с бассейном. Уточняется, что цена за ночь достигает 280 тысяч рублей. После этого журналистка переместилась в новый отель Alila Kothaifaru Maldive, где за четыре ночи заплатила 600 тысяч рублей.

В декабре 2023 года журналисты раскрыли подробности роскошных вечеринок российских миллионеров в Таиланде. Выяснилось, что знаменитости и богачи регулярно с размахом отмечают Новый год на острове Пхукет, преимущественно в районе Камала. Одна из путешественниц Анна (фамилия не раскрывается) рассказала, что сходила на праздничный балет «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в районе Банг-Тао. Так, один билет обошелся ей как минимум в 8 тысяч долларов (734 тысячи рублей).

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      Карина Черных
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