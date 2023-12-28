Раскрыты подробности роскошных вечеринок российских миллионеров в Таиланде

MK.RU: миллионеры из России на Новый год ходят на балет за 734 тысячи рублей

Журналисты MK.RU раскрыли подробности роскошных вечеринок российских миллионеров в Таиланде. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что знаменитости и богачи из России регулярно с размахом отмечают Новый год на острове Пхукет, преимущественно в районе Камала. Одна из собеседниц издания Анна (фамилия не раскрывается) рассказала, что сходила на праздничный балет «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в районе Банг-Тао, билет обошелся ей как минимум в 8 тысяч долларов (734 тысячи рублей).

«Новый год уже начали отмечать с 23 декабря, сходив в Банг-Тао на Щелкунчик и Лебединое. 4 января на Мумий Тролль идем, 11-го на Басту, 12-го на Земфиру», — призналась женщина, которая снимает виллу в упомянутом районе, где аренда начинается от 10 тысяч долларов в день (917 тысяч рублей). Журналистка также выяснила, что муж подарил Анне спорткар за 700 тысяч долларов (64 миллиона рублей).

Да, возить дорого, лучше свое авто здесь заиметь. Наши [граждане России] все Lamborghini и Aston Martin скупили. Дороже, конечно, чем в Москве. Но привычку не пропьешь Александр русский бизнесмен, живущий в Таиланде

«Видела сегодня на дороге кортеж? Это "сплины" [артисты российской эстрады] уже подтянулись, сегодня придут на вечеринки», — рассказала репортеру соседка Анны Агата (фамилия не раскрывается). По ее словам, после концертов звезды отправляются на предновогодние вечеринки, которые проходят на принадлежащих россиянам виллах.

При этом автор материала отмечает, что организаторами мероприятий, как правило, выступают молодые богачи возрастом от 20 до 45 лет.

Ранее звезда «Русалочки» похвасталась роскошными подарками на 46 миллионов рублей. Актриса Холли Бэйли показала презенты, которые музыкант преподнес ей на Рождество. Среди них оказались золотой браслет ювелирного дома Tiffany & Co бриллиантовые серьги и сумка Hermes Birkin черного цвета.