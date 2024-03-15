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09:32, 15 марта 2024Наука и техника

Американская компания займется добычей гелия-3 на Луне

Американская компания Interlune займется добычей гелия-3 на Луне

Фото: Unsplash

Основанная в 2022 году американская компания Interlune, недавно привлекшая дополнительные инвестиции в размере 15 миллионов долларов, планирует заняться добычей гелия-3 на Луне. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Компания планирует в 2026 году доставить на поверхность Луны демонстрационный аппарат, который возьмет образцы реголита, после чего попробует извлечь из них гелий-3. В 2028 году Interlune намеревается построить первый завод по добыче ресурса на естественном спутнике Земли. В 2030 году компания планирует начать доставку гелия-3 на Землю.

Издание пишет, что в верхних слоях лунной поверхности содержится около миллиона тонн гелия-3, тогда как производство одного грамма этого ресурса потребует, вероятно, переработку сотен тонн реголита. Стоимость литра гелия-3 оценивается в тысячи долларов, изотоп может использоваться в сверхпроводящих квантовых компьютерах, медицинских исследованиях и термоядерных реакторах.

В январе 2006 года Николай Севастьянов, занимавший должность главы Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», заявил, что российская база на Луне появится раньше американской. Тогда же он пообещал, что в 2015-м заработает российский космический корабль для полетов на естественный спутник Земли, будет введен в строй межорбитальный буксир и начнется добыча гелия-3 на Луне.

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      Иван Потапов
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