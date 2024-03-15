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21:05, 15 марта 2024Из жизни

Самая знаменитая судмедэксперт США годами подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку. Как об этом узнали?

В США знаменитого судмедэксперта обвинили в подделке ДНК-тестов подозреваемых

Фото: Karl Gehring / The Denver Post / Getty Images

В американском штате Колорадо разгорелся грандиозный скандал вокруг судмедэксперта Ивонн Мисси Вудс, которая проработала в Бюро расследований Колорадо (CBI) почти три десятилетия. Выяснилось, что она манипулировала ДНК-данными в сотнях расследований. «Лента.ру» разбирается в этой истории.

Расследование против Вудс началось в сентябре 2023 года

В марте CBI выпустило отчет о внутреннем расследовании против Вудс и обвинило ее в многочисленных нарушениях. Имя Вудс было хорошо известно американцам, интересующимся криминальной хроникой: они не раз видели ее в репортажах из судов штата Колорадо. 60-летняя эксперт занималась сравнением образцов ДНК с мест преступлений, и очень часто ее показания становились решающими на процессах о тяжких преступлениях.

Коллеги называли Вудс настоящей звездой криминалистики, ее работа по исследованиям биологических материалов считалась образцовой и помогла отправить за решетку около тысячи преступников. Кроме того, Вудс готовила молодых специалистов по ДНК-экспертизе, так что ее вклад в работу системы правосудия Колорадо был просто огромным.

Однако с сентября 2023 года начал раскручиваться клубок событий, который привел к появлению отчета отдела внутренних расследований CBI, где Вудс проработала почти 30 лет. В октябре 2023-го она была отправлена в отпуск. В ноябре неожиданно для всех уволилась. В тот же день появилась информация о неких «аномалиях» в работе легендарного судмедэксперта.

Ивонн Вудс

Ивонн Вудс

Кадр: 9NEWS / YouTube

Вудс обвинили в сотнях подтасовок при исследовании ДНК преступников

Отчет CBI о расследовании против Вудс был опубликован в пятницу, 8 марта, и всколыхнул всю Америку. Выяснилось, что судмедэксперт-звезда не фальсифицировала совпадения анализов ДНК напрямую и не создавала подложные ДНК-профили, однако удаляла или изменяла некие данные в уголовных делах, а также искажала результаты тестов. В отчете говорится, что она «отклонялась от стандартных процедур в процессе расследований и срезала углы».

Фактически это может означать, что Вудс подгоняла результаты своей работы под некие известные только ей критерии, чтобы они обличали определенного человека. И главная проблема состоит в том, что теперь следователям предстоит выяснить, по каким именно делам ДНК-данные были так или иначе ею изменены.

Это гигантский, просто беспрецедентный бардак. Я очень хочу знать, какого черта она натворила

Джордж Брахлербывший окружной прокурор Денвера

И беспорядок действительно страшный. Сейчас под сомнением уже находятся 652 уголовных дела, причем пока CBI проверяет только расследования, в которых Вудс участвовала с 2008 по 2023 год. А работать в бюро она пришла в 1994-м, то есть сомнительных дел еще несколько сотен.

Нужно перепроверить около трех тысяч ДНК-тестов, проведенных Вудс. Столько тестов лаборатории CBI делают за год. Сомнительные выходки судмедэксперта уже обошлись штату в 7,5 миллиона долларов.

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Ивонн Вудс сыграла ключевую роль в нескольких знаменитых расследованиях, результаты которых теперь под сомнением

Значительную часть своего времени на службе Вудс посвятила расследованию старых преступлений, где злоумышленник так и не был найден.

Одним из самых знаменитых ее раскрытий стала поимка маньяка, которого в США прозвали «убийца с молотком из Колорадо». В 1984 году некто расправился с семьей из трех человек в городе Орора. Все они были забиты молотком. Через некоторое время полицейские нашли еще одну женщину, которая была изнасилована и убита таким же образом

До 2018 года расследование лежало без движения. Однако после подключения Вудс быстро появился подозреваемый. Проведенные звездным судмедэкспертом ДНК-тесты указали на Алекса Юинга, который ранее отбывал срок за нападение с использованием молотка.

В 2021-м состоялось трехчасовое выступление Вудс в суде, которое убедило присяжных, что страшные злодеяния совершил именно он. Судмедэксперт заявила, что ДНК Юинга была найдена на вещах в доме, где произошло преступление. Мужчину приговорили к четырем пожизненным срокам. Теперь и это дело под сомнением.

Другое известное «историческое» дело Вудс относится к 2009 году. Тогда она раскрыла убийство студентки Колорадского университета Сюзанны Чейз, совершенное в 1997 году. Вудс обвинила в преступлении Диего Олмосома Алькальде и предоставила сравнительный анализ его ДНК-профиля и биологических образцов, найденных на месте преступления

Алькальде признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. Здесь интересно то, что Алькальде не смирился с приговором и за последние 15 лет подал несколько апелляций. Все они были отклонены. Теперь у него появился шанс на пересмотр дела. «Один из важнейших вопросов сейчас заключается в том, был ли осужден в результате неправомерных действий кто-то невиновный», — заявили в офисе адвокатуры штата.

Алекс Юинг на судебном заседании, 2020 год

Алекс Юинг на судебном заседании, 2020 год

Фото: Helen H. Richardson / MediaNews Group / The Denver Post / Getty Images

Но главная проблема юристов и правоохранителей Колорадо не только в том, что за решетку могли попасть невиновные. Самые настоящие душегубы могут теперь получить возможность выйти на свободу, если выяснится, что расследование их дел велось с нарушениями. Произвол, который позволила себе Вудс, предоставляет злоумышленникам отличную «форточку» для бегства от наказания.

Против Вудс уже подал иск один заключенный

После начала следствия Вудс заявила через своего адвоката, что сотрудничает с правоохранительными органами, «чтобы отстоять точность своей работы, которая приводила к правдивым и справедливым результатам».

Тем не менее ее имя уже упомянуто в одном иске от заключенного. Сразу же после сообщения об отставке судмедэксперта в ноябре адвокат Джеймса Хантера обвинил Вудс в его неправомерном осуждении.

Хантера арестовали в 2002 году и обвинили в изнасилование женщины и ее пятилетней дочери в городе Лейквуд. Американка заявила, что на ее и ребенка напал некий неизвестный с чулком на голове. Она утверждала, что голос преступника был похож на голос Хантера.

Сначала Вудс провела микроскопический анализ волос с места преступления (этот метод в 2015 году был признан минюстом США крайне ненадежным и больше не используется) и заявила, что они принадлежат Хантеру. Однако по требованию адвоката сторонние эксперты провели повторный анализ и установили, что это были волосы потерпевшей. Когда результат теста озвучили в суде, Вудс заявила, что «это удар по ее самолюбию». Дело прекратили

Однако почти через год следователи заявили, что нашли на месте преступления еще один волос. Вудс провела ДНК-экспертизу и заявила, что волос принадлежит Хантеру. Его снова арестовали, и в итоге признали виновным. Он до сих пор находится за решеткой.

Последние открытия позволяют только гадать, действительно ли Вудс поймала насильника или всего лишь не хотела пожертвовать своим самолюбием и репутацией, о которых печется до сих пор. Марк Бертон, адвокат Хантера, уже достаточно резко высказался на этот счет: «Когда мы услышали о деле Мисси Вудс, все встало на свои места».

Ивонн Вудс демонстрирует сравнительный анализ ДНК по делу Диего Олмосома Алькальде, 2009 год

Ивонн Вудс демонстрирует сравнительный анализ ДНК по делу Диего Олмосома Алькальде, 2009 год

Фото: Marty Caivano / AP

Следователи CBI заявили, что одна из главных задач теперь — выяснить, были ли манипуляции Вудс с ДНК халатностью или намеренным подлогом ради славы лучшего судмедэксперта в США.

В Колорадо обнаружили еще одного судмедэксперта с «аномалиями» в работе.

Расследование против Мисси Вудс вывело CBI еще на одного специалиста по ДНК, в работе которого обнаружились схожие странности. 28 февраля, примерно за неделю до публикации доклада CBI о деятельности Вудс, офис шерифа округа Уэлд штата Колорадо уволил ДНК-аналитика Кьяру Вюнш, которая проработала там десять лет.

Пока офис шерифа не раскрывает, какие именно нарушения совершила судмедэксперт, но, судя по всему, она занималась примерно тем же, чем и Вудс — слегка корректировала данные экспертиз, чтобы они указывали на конкретных подозреваемых.

Есть вероятность, что тень может лечь на каждое крупное дело, над которым работал этот сотрудник в последние годы. ДНК обычно считают безупречным доказательством, но если возникает вопрос о достоверности этих доказательств, то это огромная проблема для прокуратуры

юрист-консультант CBS News Colorado
Ивонн Вудс

Ивонн Вудс

Кадр: 9NEWS / Youtube

В штате Колорадо разорвалась настоящая информационная бомба, которая может повлиять не только на местных правоохранителей, но и на отношение к ДНК-аналитике по всему миру. До последнего времени использование этих материалов в расследовании действительно считалось самым надежным методом изобличить преступника или оправдать невиновного.

Но что если не только Вудс и Вюнш занимались подлогами и манипуляциями с ДНК-тестами? Такое вполне можно представить.
А правоохранителям, похоже, теперь придется относиться к работе судмедэкспертов с огромной осторожностью, какой бы профессиональной и беспристрастной она ни казалась на первый взгляд.

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      Никита Савин
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