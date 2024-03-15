Самая знаменитая судмедэксперт США годами подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку. Как об этом узнали?

В США знаменитого судмедэксперта обвинили в подделке ДНК-тестов подозреваемых

В американском штате Колорадо разгорелся грандиозный скандал вокруг судмедэксперта Ивонн Мисси Вудс, которая проработала в Бюро расследований Колорадо (CBI) почти три десятилетия. Выяснилось, что она манипулировала ДНК-данными в сотнях расследований. «Лента.ру» разбирается в этой истории.

Расследование против Вудс началось в сентябре 2023 года

В марте CBI выпустило отчет о внутреннем расследовании против Вудс и обвинило ее в многочисленных нарушениях. Имя Вудс было хорошо известно американцам, интересующимся криминальной хроникой: они не раз видели ее в репортажах из судов штата Колорадо. 60-летняя эксперт занималась сравнением образцов ДНК с мест преступлений, и очень часто ее показания становились решающими на процессах о тяжких преступлениях.

Коллеги называли Вудс настоящей звездой криминалистики, ее работа по исследованиям биологических материалов считалась образцовой и помогла отправить за решетку около тысячи преступников. Кроме того, Вудс готовила молодых специалистов по ДНК-экспертизе, так что ее вклад в работу системы правосудия Колорадо был просто огромным.

Однако с сентября 2023 года начал раскручиваться клубок событий, который привел к появлению отчета отдела внутренних расследований CBI, где Вудс проработала почти 30 лет. В октябре 2023-го она была отправлена в отпуск. В ноябре неожиданно для всех уволилась. В тот же день появилась информация о неких «аномалиях» в работе легендарного судмедэксперта.

Ивонн Вудс Кадр: 9NEWS / YouTube

Вудс обвинили в сотнях подтасовок при исследовании ДНК преступников

Отчет CBI о расследовании против Вудс был опубликован в пятницу, 8 марта, и всколыхнул всю Америку. Выяснилось, что судмедэксперт-звезда не фальсифицировала совпадения анализов ДНК напрямую и не создавала подложные ДНК-профили, однако удаляла или изменяла некие данные в уголовных делах, а также искажала результаты тестов. В отчете говорится, что она «отклонялась от стандартных процедур в процессе расследований и срезала углы».

Фактически это может означать, что Вудс подгоняла результаты своей работы под некие известные только ей критерии, чтобы они обличали определенного человека. И главная проблема состоит в том, что теперь следователям предстоит выяснить, по каким именно делам ДНК-данные были так или иначе ею изменены.

Это гигантский, просто беспрецедентный бардак. Я очень хочу знать, какого черта она натворила Джордж Брахлер бывший окружной прокурор Денвера

И беспорядок действительно страшный. Сейчас под сомнением уже находятся 652 уголовных дела, причем пока CBI проверяет только расследования, в которых Вудс участвовала с 2008 по 2023 год. А работать в бюро она пришла в 1994-м, то есть сомнительных дел еще несколько сотен.

Нужно перепроверить около трех тысяч ДНК-тестов, проведенных Вудс. Столько тестов лаборатории CBI делают за год. Сомнительные выходки судмедэксперта уже обошлись штату в 7,5 миллиона долларов.

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Ивонн Вудс сыграла ключевую роль в нескольких знаменитых расследованиях, результаты которых теперь под сомнением

Значительную часть своего времени на службе Вудс посвятила расследованию старых преступлений, где злоумышленник так и не был найден.

Одним из самых знаменитых ее раскрытий стала поимка маньяка, которого в США прозвали «убийца с молотком из Колорадо». В 1984 году некто расправился с семьей из трех человек в городе Орора. Все они были забиты молотком. Через некоторое время полицейские нашли еще одну женщину, которая была изнасилована и убита таким же образом

До 2018 года расследование лежало без движения. Однако после подключения Вудс быстро появился подозреваемый. Проведенные звездным судмедэкспертом ДНК-тесты указали на Алекса Юинга, который ранее отбывал срок за нападение с использованием молотка.

В 2021-м состоялось трехчасовое выступление Вудс в суде, которое убедило присяжных, что страшные злодеяния совершил именно он. Судмедэксперт заявила, что ДНК Юинга была найдена на вещах в доме, где произошло преступление. Мужчину приговорили к четырем пожизненным срокам. Теперь и это дело под сомнением.

Другое известное «историческое» дело Вудс относится к 2009 году. Тогда она раскрыла убийство студентки Колорадского университета Сюзанны Чейз, совершенное в 1997 году. Вудс обвинила в преступлении Диего Олмосома Алькальде и предоставила сравнительный анализ его ДНК-профиля и биологических образцов, найденных на месте преступления

Алькальде признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без права на УДО. Здесь интересно то, что Алькальде не смирился с приговором и за последние 15 лет подал несколько апелляций. Все они были отклонены. Теперь у него появился шанс на пересмотр дела. «Один из важнейших вопросов сейчас заключается в том, был ли осужден в результате неправомерных действий кто-то невиновный», — заявили в офисе адвокатуры штата.

Алекс Юинг на судебном заседании, 2020 год Фото: Helen H. Richardson / MediaNews Group / The Denver Post / Getty Images

Но главная проблема юристов и правоохранителей Колорадо не только в том, что за решетку могли попасть невиновные. Самые настоящие душегубы могут теперь получить возможность выйти на свободу, если выяснится, что расследование их дел велось с нарушениями. Произвол, который позволила себе Вудс, предоставляет злоумышленникам отличную «форточку» для бегства от наказания.

Против Вудс уже подал иск один заключенный

После начала следствия Вудс заявила через своего адвоката, что сотрудничает с правоохранительными органами, «чтобы отстоять точность своей работы, которая приводила к правдивым и справедливым результатам».

Тем не менее ее имя уже упомянуто в одном иске от заключенного. Сразу же после сообщения об отставке судмедэксперта в ноябре адвокат Джеймса Хантера обвинил Вудс в его неправомерном осуждении.

Хантера арестовали в 2002 году и обвинили в изнасилование женщины и ее пятилетней дочери в городе Лейквуд. Американка заявила, что на ее и ребенка напал некий неизвестный с чулком на голове. Она утверждала, что голос преступника был похож на голос Хантера.

Сначала Вудс провела микроскопический анализ волос с места преступления (этот метод в 2015 году был признан минюстом США крайне ненадежным и больше не используется) и заявила, что они принадлежат Хантеру. Однако по требованию адвоката сторонние эксперты провели повторный анализ и установили, что это были волосы потерпевшей. Когда результат теста озвучили в суде, Вудс заявила, что «это удар по ее самолюбию». Дело прекратили

Однако почти через год следователи заявили, что нашли на месте преступления еще один волос. Вудс провела ДНК-экспертизу и заявила, что волос принадлежит Хантеру. Его снова арестовали, и в итоге признали виновным. Он до сих пор находится за решеткой.

Последние открытия позволяют только гадать, действительно ли Вудс поймала насильника или всего лишь не хотела пожертвовать своим самолюбием и репутацией, о которых печется до сих пор. Марк Бертон, адвокат Хантера, уже достаточно резко высказался на этот счет: «Когда мы услышали о деле Мисси Вудс, все встало на свои места».

Ивонн Вудс демонстрирует сравнительный анализ ДНК по делу Диего Олмосома Алькальде, 2009 год Фото: Marty Caivano / AP

Следователи CBI заявили, что одна из главных задач теперь — выяснить, были ли манипуляции Вудс с ДНК халатностью или намеренным подлогом ради славы лучшего судмедэксперта в США.

В Колорадо обнаружили еще одного судмедэксперта с «аномалиями» в работе.

Расследование против Мисси Вудс вывело CBI еще на одного специалиста по ДНК, в работе которого обнаружились схожие странности. 28 февраля, примерно за неделю до публикации доклада CBI о деятельности Вудс, офис шерифа округа Уэлд штата Колорадо уволил ДНК-аналитика Кьяру Вюнш, которая проработала там десять лет.

Пока офис шерифа не раскрывает, какие именно нарушения совершила судмедэксперт, но, судя по всему, она занималась примерно тем же, чем и Вудс — слегка корректировала данные экспертиз, чтобы они указывали на конкретных подозреваемых.

Есть вероятность, что тень может лечь на каждое крупное дело, над которым работал этот сотрудник в последние годы. ДНК обычно считают безупречным доказательством, но если возникает вопрос о достоверности этих доказательств, то это огромная проблема для прокуратуры юрист-консультант CBS News Colorado

Ивонн Вудс Кадр: 9NEWS / Youtube

В штате Колорадо разорвалась настоящая информационная бомба, которая может повлиять не только на местных правоохранителей, но и на отношение к ДНК-аналитике по всему миру. До последнего времени использование этих материалов в расследовании действительно считалось самым надежным методом изобличить преступника или оправдать невиновного.

Но что если не только Вудс и Вюнш занимались подлогами и манипуляциями с ДНК-тестами? Такое вполне можно представить.

А правоохранителям, похоже, теперь придется относиться к работе судмедэкспертов с огромной осторожностью, какой бы профессиональной и беспристрастной она ни казалась на первый взгляд.

