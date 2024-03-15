Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 15 марта 2024Мир

Байден оскорбил Путина во время праздничного обеда в Ирландии

Байден оскорбил Путина и назвал его бандитом на праздничном обеде в Ирландии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский лидер Джо Байден во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил президента России Владимира Путина. Скандальное заявление политик сделал, когда выразил мнение, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева, пишет РИА Новости.

«И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — выразил свое мнение Байден.

Президент США выступал на мероприятии, приуроченном к Дню святого Патрика.

12 марта стало известно, что США передадут Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. В свою очередь, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что данного транша не хватит для удовлетворения потребностей Украины.

Ранее Байден призвал Конгресс противостоять России и одобрить запрос о выделении Киеву новой военной помощи. Он добавил, что отсутствие поддержки подвергнет опасности не только Украину, но и Европу и весь мир.

Всемирный фестиваль молодежи-2024
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Александр Ширвиндт. Легендарного сатирика и актера любили миллионы россиян

      Иностранный тренер объяснил отказ возглавить «Спартак»

      Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

      Снаряд ВСУ попал в дом в российском регионе и устроил пожар

      Песков прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

      iPhone 15 подешевел в России

      Посол России Антонов назвал США участником конфликта на Украине

      Стали известны дата и место прощания с Ширвиндтом

      Путин узнал заранее о попытках ВСУ прорваться через российскую границу

      Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше