Байден оскорбил Путина во время праздничного обеда в Ирландии

Байден оскорбил Путина и назвал его бандитом на праздничном обеде в Ирландии

Американский лидер Джо Байден во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил президента России Владимира Путина. Скандальное заявление политик сделал, когда выразил мнение, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева, пишет РИА Новости.

«И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — выразил свое мнение Байден.

Президент США выступал на мероприятии, приуроченном к Дню святого Патрика.

12 марта стало известно, что США передадут Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. В свою очередь, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что данного транша не хватит для удовлетворения потребностей Украины.

Ранее Байден призвал Конгресс противостоять России и одобрить запрос о выделении Киеву новой военной помощи. Он добавил, что отсутствие поддержки подвергнет опасности не только Украину, но и Европу и весь мир.