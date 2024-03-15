Блогер Хасбик показал фото с обритой налысо головой

Блогер Хасбик из Дагестана показал подписчикам фото с обритой налысо головой

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, показал фото без волос. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 21-летний инфлюэнсер из Дагестана позировал, сидя за столом на фоне окна. При этом он примерил серую толстовку Emporio Armani и массивные часы, а его голова оказалась обрита налысо. «Подходит?» — поинтересовался блогер у подписчиков, запустив онлайн-голосование.

В качестве локации, где был сделан снимок, он указал город Джидда в Саудовской Аравии.

В феврале правозащитник Александр Морозов обратился в прокуратуру Дагестана из-за долгой проверки Хасбика на антисемитизм и призывы к беспорядкам.