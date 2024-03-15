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02:41, 15 марта 2024Мир

Боррель заявил о скором решении исхода конфликта на Украине

Боррель: исход украинского конфликта будет решен весной и летом

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что исход конфликта на Украине будет решен до осени текущего года. Его цитирует Reuters.

По словам Борреля, ближайшие месяцы станут решающими, поэтому западным странам следует ускориться в вопросе поставок оружия Киеву. «Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны», — подчеркнул он.

Глава европейской дипломатии отметил, что многие аналитики прогнозируют крупное летнее наступление российских войск, поэтому у Украины нет времени ждать итогов президентских выборов в США. Он предупредил, что победа России в конфликте приведет к серьезным последствиям для Штатов и «сложившейся системы союзов, выстроенных вокруг США и Европы».

Боррель пояснил, что в таком случае союзники Вашингтона потеряют уверенность в его готовности помочь им, если они подвергнутся нападению.

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      Марина Совина
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