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10:17, 15 марта 2024Ценности

Бритни Спирс показала обнаженные фото с пляжа

Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала на размещенных фото (в настоящий момент они удалены) полностью обнаженной. Так, на одном из кадров она стояла лицом к камере с распущенными волосами, положив пальцы рук на ключицы. На другом звезда позировала с небрежным пучком, переместив ладони на бедра.

Фото: @britneyspears

При этом артистка надела на шею черный чокер и примерила серьги-кольца. В свою очередь, интимные места на снимках она прикрыла красными эмодзи в виде отпечатка губ.

Ранее в марте американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, также показала фанатам откровенное видео. Она предстала перед камерой с распущенными волосами в белом макси-платье, которое затем сняла, оставшись обнаженной.

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      Карина Черных
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