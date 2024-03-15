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02:17, 15 марта 2024Россия

Девятилетний мальчик закрыл собой сестру во время обстрела Белгорода

Девятилетний мальчик закрыл своим телом сестру во время обстрела Белгорода

Фото: Telegram-канал Губернатора Белгородской области

Девятилетний мальчик Женя закрыл своим телом девятимесячную сестру Ангелину во время обстрела села Беловское в пригороде Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По словам политика, оба ребенка получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую областную клиническую больницу. Для лечения маленьких пациентов привлекли травматолога и реаниматолога из федерального центра.

В декабре 2023 года после ракетного удара по Белгороду появилось видео, на котором видно, как мать закрыла собой детей. Находящаяся на улице женщина заслонила младенца в коляске и прижала к себе еще одного ребенка. Позднее мать вместе с детьми бросилась в сторону укрытия, оставив пустую коляску.

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      Марина Совина
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