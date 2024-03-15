Девятилетний мальчик закрыл собой сестру во время обстрела Белгорода

Девятилетний мальчик закрыл своим телом сестру во время обстрела Белгорода

Девятилетний мальчик Женя закрыл своим телом девятимесячную сестру Ангелину во время обстрела села Беловское в пригороде Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По словам политика, оба ребенка получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Детскую областную клиническую больницу. Для лечения маленьких пациентов привлекли травматолога и реаниматолога из федерального центра.

В декабре 2023 года после ракетного удара по Белгороду появилось видео, на котором видно, как мать закрыла собой детей. Находящаяся на улице женщина заслонила младенца в коляске и прижала к себе еще одного ребенка. Позднее мать вместе с детьми бросилась в сторону укрытия, оставив пустую коляску.