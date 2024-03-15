Дикий зверь укусил туриста и загнал его на капот автомобиля

Daily Mail: собака динго укусила туриста на австралийском острове Кгари

Собака динго укусила немецкого туриста за ногу и загнала его на капот автомобиля на австралийском острове Кгари. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, мужчина находился на острове вместе с другими туристами. Дикий зверь появился, когда они остановились у ручья, чтобы проверить глубину воды. Динго бросился на немца и укусил за голень. Турист попытался спрятаться от животного на капоте стоявшей рядом машины. Вскоре ему на помощь пришли остальные члены группы.

Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу. Теперь рейнджеры ищут напавшую на него собаку динго.

Ранее туристка из Австралии сделала фото с собакой динго и вызвала волну гнева в комментариях. На фотографии 21-летняя звезда соцсетей Зара Мандер сидит на корточках и протягивает руку опасному животному.