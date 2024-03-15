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09:27, 15 марта 2024Среда обитания

Домохозяек призвали мазать туалетный ершик пеной для бритья

«БелНовости»: пена для бритья поможет лучше очистить унитаз

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Пена для бриться поможет лучше очистить унитаз. Мазать туалетный ершик средством личной гигиены домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, благодаря средству для бритья станет проще вывести загрязнения не внутренней стороне унитаза. Кроме того, пена обеззаразит ершик, замедлив размножение микроорганизмов. Отмечается, что средство также улучшит запах в туалетной комнате.

Ранее эксперты портала назвали ряд предметов в доме, которые нельзя мыть уксусом. В список пошли полы из ламината, элементы декора из камня и в особенности мрамора, силиконовые межплиточные швы, изделия из алюминия, а также меди. Взаимодействие с уксусом может испортить перечисленные материалы.

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      Александра Качан
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