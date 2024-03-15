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16:26, 15 марта 2024Путешествия

Двое туристов попали под оползень на Бали и не выжили

The Guardian: оползень смыл виллу с двумя туристами на Бали

Фото: Sonja Jordan / Globallookpress.com

Двое туристов не выжили после того, как оползень смыл их деревянную виллу на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила газета The Guardian.

Инцидент произошел 14 марта в деревне Джатилуви. Сильный ливень разрушил каналы для орошения и спровоцировал оползень, под который попали мужчина из Нидерландов и женщина из Австралии.

Уточняется, что в момент разгула стихии они спали на вилле в одной постели. Позже их нашли под завалами и доставили в больницу, но спасти путешественников не удалось.

Ранее на Бали арестовали российского туриста, который устроил дебош с использованием холодного оружия в ресторане. Мужчина повредил витрину с меню, мебель и лестницу в заведении в районе Семиньяк.

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      Мария Борисова
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