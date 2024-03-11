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10:32, 11 марта 2024Путешествия

Россиянин с холодным оружием устроил дебош в ресторане на Бали

Россиянина арестовали на Бали за дебош с холодным оружием в ресторане

Фото: Sonny Tumbelaka / Pool / Reuters

Российского туриста арестовали на индонезийском острове Бали за то, что он устроил дебош с использованием холодного оружия в ресторане. Подробностями истории поделилось издание Social Expat.

Уточняется, что инцидент произошел 28 февраля, а арестовали 40-летнего Владимира К. 1 марта. Мужчина повредил витрину с меню, мебель и лестницу в заведении в районе Семиньяк.

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В результате акта вандализма владелец ресторана понес ущерб в размере 10 миллионов индонезийских рупий (около 57,7 тысячи рублей). Он незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию и предоставил в качестве доказательств записи с камер видеонаблюдения.

Как пишет источник, местные жители после инцидента также обратились к стражам порядка и обыскали мотоцикл дебошира. Они нашли в багажнике топор и другое холодное оружие.

Ранее другой российский турист угодил в полицию на Бали за кражу еды и напитков у посетителей ресторана. Его доставили в иммиграционный офис и там допросили.

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      Марина Черняк
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