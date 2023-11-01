Россиянин украл еду у посетителей ресторана на Бали и угодил в полицию

Detik: россиянина задержали на Бали за кражу еды у посетителей ресторана

Российский турист угодил в полицию на Бали за кражу еды и напитков у посетителей ресторана. Об этом сообщает индонезийское издание Detik.

По данным источника, инцидент произошел в заведении в районе Южная Кута популярного курорта Азии. Отмечается, что 29-летний Артем Сеткин оказывал сопротивление при задержании.

Портал отмечает, что туриста доставили в иммиграционный офис и там допросили. Как рассказал руководитель оперативного отдела местной полиции Дени Астика (Deni Astika), во время разговора россиянин вел себя дружелюбно. Он добавил, что в ходе экспертизы у Сеткина заподозрили наличие психического заболевания.

«Сейчас иностранец находится на лечении в больнице Санглах (больница профессора Нгоера в Денпасаре)», — сказал Астика.

Полицейский также пояснил, что россиянин лечился в этой клинике в сентябре 2022 года. Астика не предоставил подробной информации о личности путешественника, однако известно, что срок действия его паспорта истекает в декабре 2023 года.

Ранее другой российский турист на Бали проехался зигзагами на байке с бутылкой пива и нарвался на неприятности, после чего ему пришлось извиняться в письменном виде. Полиция начала проверку после того, как видео с опасными маневрами россиянина на дороге завирусилось в соцсетях.