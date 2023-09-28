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15:04, 28 сентября 2023Путешествия

Россиянин проехался на байке с бутылкой пива по Бали и нарвался на неприятности

The Bali Times: россиянин проехался на байке с бутылкой пива по Бали и извинился

Фото: Crack SUPRI / CP / Reuters

Российский турист на индонезийском острове Бали проехался зигзагами на байке с бутылкой пива и нарвался на неприятности, после чего ему пришлось извиняться в письменном виде. Подробности истории сообщило издание The Bali Times.

По данным источника, полиция начала проверку после того, как видео с опасными маневрами россиянина на дороге завирусилось в соцсетях.

Владелец фирмы по аренде мотоциклов Family Rental, которая предоставила туристу транспорт, Вира Атмая (Wira Atmaja) признался, что заранее проверил водительское удостоверение путешественника и объяснил ему правила дорожного движения в Индонезии. Он также рассказал, что россиянин извинился за свое поведение в письменном виде.

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«Я, Ники, признаю свой проступок и сожалею о нем. Если я когда-нибудь сделаю это снова, я готов понести ответственность за свои действия», — написал турист в записке, переданной в прокатную компанию.

Отмечается, что к письму он прикрепил марку номиналом 10 тысяч индонезийских рупий (около 62 рублей). Атмая добавил, что турист уже вернул арендованный мотоцикл и был предупрежден о возможных санкциях в случае повторного нарушения правил дорожного движения, после чего он решил уехать обратно в Россию.

Ранее другой российский турист прошелся голым по улицам Бали и объяснил свои действия лунатизмом. По результатам проверки иммиграционные документы гражданина России оказались в порядке, поэтому полиция ограничилась предупреждением.

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    Марина Черняк
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