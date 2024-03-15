Егор Крид расплакался во время концерта в Екатеринбурге

Крид расплакался, вспомнив о своей бабушке во время концерта в Екатеринбурге

Российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) расплакался во время концерта в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание E1.ru.

Во время выступления артист вспомнил о своей двоюродной бабушке Таисии Васильевне, с которой у него были близкие отношения.

«Она в 80 лет впервые прыгнула с парашютом. Прикиньте, какой стержень у человека. Очень сильно любила эту жизнь и называла меня ангелом-хранителем. Я смотрел на нее и думал, что вот он — пример для подражания, как сильно нужно любить жизнь. Она постоянно ходила на работу, постоянно была позитивна», — поделился музыкант со сцены, добавив, что теперь он считает свою бабушку ангелом-хранителем.

Он решил посвятить ей свой трек «Берегу», однако не смог сдержать слез, в результате строчки композиции за него допели гости концерта.

Ранее Егор Крид объявил, что больше не будет сотрудничать с музыкальным шоу «Голос. Дети», где он выступал наставником.