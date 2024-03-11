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16:47, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Егор Крид объявил об уходе из шоу «Голос.Дети»

Рэпер Егор Крид объявил, что больше не будет наставником в шоу «Голос.Дети»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Популярный российский рэп-исполнитель Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) объявил, что больше не будет сотрудничать с музыкальным шоу «Голос.Дети», где он выступал наставником. О его уходе сообщил Telegram-канал «Звездач».

Канал опубликовал отрывок из недавней онлайн-трансляции Крида. Рэпер на видео заявил, что его путь на «Голосе» уже закончен. «Если быть честным, объективным, то мой путь на "Голосе", наверное, подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», — добавил он.

На момент выхода материала Первый канал заявление артиста не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что Крид выиграл суд против Роскомнадзора и Федеральной налоговой службы (ФНС) по делу о блокировке его аккаунта на стриминговом сервисе Twitch. Суд признал блокировку его страницы незаконной.

Егор Крид стал наставником в шоу «Голос.Дети» в 2021 году. Рэп-исполнитель рассказывал, что переговоры по поводу его участия в проекте длились несколько лет. Он выступал в роли наставника в восьмом, девятом и десятом сезонах детского «Голоса», а также в программе «Голос. Уже не дети».

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      Маргарита Щигарева
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