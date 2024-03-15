Reuters: ЕС введет санкции против израильских поселенцев на Западном берегу

Европейский союз (ЕС) введет санкции против израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, ЕС приблизился к согласованию санкций после отказа Венгрии от вето. Еврочиновники выразили растущую обеспокоенность ростом насилия против палестинцев на Западном берегу.

«Возможно, после всех обсуждений ограничений будет менее дюжины, но куда важнее ввести их сейчас», — заявил один из евродипломатов.

Несколько европейских дипломатов заявили, что санкции могут быть одобрены министрами иностранных дел ЕС в понедельник.

Ранее портал Axios сообщил о планах США впервые ввести санкции против израильских поселений. Вашингтон начал думать о том, чтобы ввести санкции против целых поселений, а не отдельных граждан Израиля.