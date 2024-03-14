В США захотели впервые ввести санкции против израильских поселений

Axios: США в четверг могут впервые ввести санкции против израильских поселений

США в четверг, 14 марта, могут впервые ввести санкции против израильских поселений, находящихся на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Ожидается, что администрация Байдена не позже четверга введет новые санкции в отношении двух нелегальных поселений на оккупированном Западном берегу, которые использовались как базы для атак экстремистских израильских поселенцев на палестинских мирных жителей», — отмечается в материале издания.

Таким образом, Вашингтон впервые думает ввести санкции против целых поселений, а не отдельных граждан Израиля, проживающих на данных территориях.

1 февраля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против израильских поселенцев на Западном берегу. В частности, Вашингтон обвиняет переселенцев в совершении действий террористического характера, таких как «угрозы, насилие в отношении гражданских лиц, принуждение к переселению, разрушение домов, изъятие частной собственности и другая террористическая деятельность».