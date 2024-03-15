Еще одну россиянку задержали за оказание секс-услуг на популярном курорте Азии

Еще одну гражданку России задержали за оказание секс-услуг на популярном курорте Азии — Пхукете. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

По данным источника, полиция провела тайную спецоперацию после получения информации о незаконной деятельности русских проституток в районе Патонг. Стражи правопорядка увидели рекламу интимных услуг на одном из сайтов, связались с россиянкой через WhatsApp, заключили с ней сделку на сумму в 13 тысяч батов (около 33,3 тысячи рублей) и назначили встречу в отеле.

По приезде на место полицейские задержали нарушительницу и доставили ее в участок. Ей предъявили несколько обвинений, включая проституцию и нелегальную работу. Теперь россиянке грозит депортация.

Ранее тайская полиция задержала на Пхукете двух других россиянок, предоставлявших секс-услуги. Правоохранители связались с ними через мессенджер, выдав себя за потенциальных клиентов.