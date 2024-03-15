Федор Добронравов отменил все спектакли на год вперед по состоянию здоровья
Актер Федор Добронравов отменил все спектакли со своим участием на год вперед по состоянию здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
62-летнему артисту предстоит длительная реабилитация после операции. В феврале 2024 года Добронравову экстренно удалили дегенеративные образования в позвоночнике, возникшие на фоне осложнений остеохондроза. Перед этим актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на боль при глотании.
Добронравов провел в стационаре восемь дней. Затем артиста выписали из больницы, назначив ему продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов. Сейчас звезда не планирует выходить на сцену до января 2025 года.
Ранее в Культурном центре ЗИЛ в Москве срочно отменили спектакль с участием Добронравова из-за его болезни.