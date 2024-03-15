Федор Добронравов отменил все спектакли на год вперед по состоянию здоровья

Актер Добронравов отменил все спектакли до 2025 года после тяжелой операции

Актер Федор Добронравов отменил все спектакли со своим участием на год вперед по состоянию здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

62-летнему артисту предстоит длительная реабилитация после операции. В феврале 2024 года Добронравову экстренно удалили дегенеративные образования в позвоночнике, возникшие на фоне осложнений остеохондроза. Перед этим актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на боль при глотании.

Добронравов провел в стационаре восемь дней. Затем артиста выписали из больницы, назначив ему продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов. Сейчас звезда не планирует выходить на сцену до января 2025 года.

Ранее в Культурном центре ЗИЛ в Москве срочно отменили спектакль с участием Добронравова из-за его болезни.