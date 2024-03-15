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14:00, 15 марта 2024Культура

Федор Добронравов отменил все спектакли на год вперед по состоянию здоровья

Актер Добронравов отменил все спектакли до 2025 года после тяжелой операции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Федор Добронравов отменил все спектакли со своим участием на год вперед по состоянию здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

62-летнему артисту предстоит длительная реабилитация после операции. В феврале 2024 года Добронравову экстренно удалили дегенеративные образования в позвоночнике, возникшие на фоне осложнений остеохондроза. Перед этим актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на боль при глотании.

Добронравов провел в стационаре восемь дней. Затем артиста выписали из больницы, назначив ему продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов. Сейчас звезда не планирует выходить на сцену до января 2025 года.

Ранее в Культурном центре ЗИЛ в Москве срочно отменили спектакль с участием Добронравова из-за его болезни.

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      Мария Рюрикова
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