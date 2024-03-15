Глава киевского метро уволился на фоне коррупционного скандала

КГГА: глава киевского метрополитена Брагинский написал заявление об отставке

На Украине глава киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Обязанности начальника коммунального предприятия временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский», — уточнили в КГГА.

Ранее журналисты украинского издания Bihus.Info опубликовали расследование, касающееся Брагинского. По информации издания, у главы киевского метрополитена было обнаружено незадекларированное дорогостоящее имущество. Журналисты также рассказали об активах на миллион долларов при отсутствии соразмерных доходов у экс-супруги Брагинского.

Скандал с главой киевского метрополитена прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что Брагинский либо будет отстранен от исполнения своих должностных обязанностей, либо сам напишет заявление на увольнение. Глава администрации украинской столицы также отметил, что расследованием фактов, опубликованных в СМИ, будут заниматься правоохранительные органы.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил о раздражении Запада от коррупции на Украине. Он отметил, что волна недовольства поднялась в США, дошла до европейских политиков и, по его мнению, будет становиться все больше.