Глава ЦИК оценила ход голосования на выборах президента в России

Глава ЦИК Памфилова: выборы президента в России проходят нормально

Голосование на выборах президента России проходит нормально. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС.

По состоянию на 10:19 по московскому времени, явка на выборы в России составила 2,89 процента, отчиталась Памфилова, добавив, что за процессом голосования наблюдают более 333 тысяч человек, в том числе более 700 из 106 стран.

В России в пятницу, 14 марта, начались выборы президента. Они впервые в истории страны пройдут в течение трех дней и завершатся в воскресенье, 16 марта. Согласно данным ЦИК, в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян.

За пост главы государства борются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).