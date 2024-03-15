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10:34, 15 марта 2024Россия

Глава ЦИК оценила ход голосования на выборах президента в России

Глава ЦИК Памфилова: выборы президента в России проходят нормально

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Голосование на выборах президента России проходит нормально. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС.

По состоянию на 10:19 по московскому времени, явка на выборы в России составила 2,89 процента, отчиталась Памфилова, добавив, что за процессом голосования наблюдают более 333 тысяч человек, в том числе более 700 из 106 стран.

В России в пятницу, 14 марта, начались выборы президента. Они впервые в истории страны пройдут в течение трех дней и завершатся в воскресенье, 16 марта. Согласно данным ЦИК, в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян.

За пост главы государства борются четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

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      Анастасия Шейкина
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