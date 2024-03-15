Из российской нарколаборатории изъяли запрещенных веществ на 20 миллионов рублей

В Кемеровской области ФСБ изъяла более 15 кг наркотиков на 20 млн рублей

В Кемеровской области сотрудники ФСБ изъяли из нарколаборатории более 15 килограммов наркотиков и их прекурсоров на более чем 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Таким образом силовики пресекли деятельность действовавшего в даркнете магазина с запрещенными веществами и самой лаборатории по производству синтетического наркотика. В рамках этой операции правоохранители задержали жителей области, которые входили в межрегиональную преступную группу. В отношении трех задержанных решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее сотрудники ФСБ в подмосковном Чехове задержали членов преступной группировки (ОПГ) за организацию подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере.

