Картину кисти короля Великобритании Карла III продали за 2,4 миллиона рублей

В Великобритании акварель кисти короля Карла III продали за 2,4 миллиона рублей

В Великобритании картина кисти нынешнего короля Карла III была продана с аукциона за 20,8 тысячи фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

Акварельный набросок, на котором изображена гора Лохнагар, впервые показали в эфире Би-би-си во время телепередачи «Легенда Лохнагар» в 1993 году. Будущий король как раз выполнял набросок в своем кабинете в замке Балморал в Шотландии, когда его снимали для передачи журналисты. Гора Лохнагар находится неподалеку от Балморала.

Не уточняется, как именно акварель попала к предыдущему владельцу, однако картина висела в его ванной комнате, и все о ней на время забыли. После передачи аукционному дому эксперты оценивали конечную стоимость произведения в промежутке между 10 и 15 тысячами фунтов стерлингов (между 1,2 миллиона и 1,7 миллиона рублей).

«Хотя реплики акварелей короля часто появляются на аукционах, оригинальные произведения искусства, подобные этому, довольно редко оказываются на торгах. Это действительно редкая возможность — стать обладателем картины, написанной королем. Люди очень живо откликнулись на предложение. Набросок был продан местному частному покупателю, который с нетерпением ждет, когда сможет повесить его у себя дома», — прокомментировал событие сотрудник аукционного дома Clevedon Salerooms Крис Ео.

«Легенда Лохнагара» — любимая детская книга короля Великобритании. Карл III занимался живописью с подростковых лет и особенно часто рисовал акварели.

Ранее сообщалось, что родственница британского короля Карла III, модель Мэддисон Браднелл, выйдет замуж за сварщика со славянской фамилией, который сопровождал ее в поездке в Канаду. В октябре 2022 года Браднелл гостила у канадских знакомых после развода с первым мужем и там познакомилась с Бретом Капетановым.