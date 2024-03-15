Девушка попыталась достать упавшие наушники и попала в конвейер

В США сотрудницу завода затянуло в конвейер из-за упавшего наушника AirPods

В США сотрудницу завода по производству гольф-каров в штате Джорджия затянуло в конвейер. Об этом сообщает New York Post.

В пятницу, 8 марта, на предприятии компании Club Car. 21-летняя Алисса Дринкард работала за конвейерной лентой, когда случайно уронила беспроводной наушник AirPods под нее. Фаезша Смит рассказала коллеге, что наушник можно будет достать, когда конвейер остановят. Дринкард ответила, что лучше просто купит себе новые.

Смит вернулась к работе, однако через несколько мгновений увидела, что руку Дринкард затянуло в конвейер. Видимо, она все-таки попыталась достать упавший наушник, и ее рука попала в механизм. Рабочие сразу же остановили ленту, однако, чтобы освободить руку девушки, понадобилась помощь спасателей, которые распилили часть конструкции.

У Дринкард еще был пульс, когда ее доставили в больницу. Врачи сутки боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. Дирекция Club Car принесла соболезнования друзьям и родным девушки и заявила, что вместе с властями работает над расследованием трагического происшествия.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее робот схватил мужчину и раздавил его. Это случилось, когда инженер осматривал робота на заводе сельскохозяйственного комплекса Donggoseong.

