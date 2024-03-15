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18:42, 15 марта 2024Путешествия

Крупного туроператора пристыдили за оскорбительную рекламу с упоминанием рабства

The Mirror: TUI пристыдили за упоминание колонизации Суринама в рекламе

Фото: Karolis Kavolelis / Globallookpress.com

Крупного мирового туроператора TUI пристыдили за упоминание рабства в рекламе туров в Суринам. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, TUI разместил в соцсетях рекламу, в которой предложил голландским туристам пойти по стопам «своих храбрых предков» и посетить Суринам. Однако общественность напомнила, что эта южноамериканская страна была колонизирована Нидерландами в XVII веке, а отношение колонизаторов к местному населению было жестоким.

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«Представьте себя на месте наших отважных предков и пройдите их маршрутами по зеленому Суринаму. Вы не сможете не увидеть голландского влияния на эту страну. Наши предки основали здесь сотни плантаций, которые и определили образ жизни в районе Коммевейне», — говорилось в рекламном тексте. Позже компания TUI принесла извинения, заметив, что копирайтер не хотел никого оскорбить. В комментариях люди призвали рекламщиков туроператора учить историю.

Ранее на популярном европейском курорте Тенерифе местные жители захотели временно запретить туризм из-за недовольства поведением приезжих. В основном жители испанского острова жалуются на британцев и просят их не приезжать.

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      Зарина Дзагоева
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