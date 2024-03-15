Крупного туроператора пристыдили за оскорбительную рекламу с упоминанием рабства

The Mirror: TUI пристыдили за упоминание колонизации Суринама в рекламе

Крупного мирового туроператора TUI пристыдили за упоминание рабства в рекламе туров в Суринам. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, TUI разместил в соцсетях рекламу, в которой предложил голландским туристам пойти по стопам «своих храбрых предков» и посетить Суринам. Однако общественность напомнила, что эта южноамериканская страна была колонизирована Нидерландами в XVII веке, а отношение колонизаторов к местному населению было жестоким.

«Представьте себя на месте наших отважных предков и пройдите их маршрутами по зеленому Суринаму. Вы не сможете не увидеть голландского влияния на эту страну. Наши предки основали здесь сотни плантаций, которые и определили образ жизни в районе Коммевейне», — говорилось в рекламном тексте. Позже компания TUI принесла извинения, заметив, что копирайтер не хотел никого оскорбить. В комментариях люди призвали рекламщиков туроператора учить историю.

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