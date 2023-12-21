На популярном европейском курорте захотели запретить туризм

Daily Star: на популярном испанском острове Тенерифе захотели запретить туризм

На популярном европейском курорте Тенерифе местные жители захотели временно запретить туризм, так как недовольны поведением приезжих. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, в основном жители испанского острова жалуются на британцев и просят их не приезжать. «Канарские острова не продаются», — гласят лозунги возмущенных людей. По их словам, остров страдает от пробок, разливов сточных вод и ущерба, нанесенного окружающей среде многочисленными новыми отелями.

Ранее в Амстердаме проститутки решили провести акцию протеста из-за решения властей города изгнать пьющих туристов, устраивающих шумные вечеринки. Работницы секс-индустрии захотели вступиться за путешественников, приезжающих в страну, чтобы развлечься.