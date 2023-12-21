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18:03, 21 декабря 2023Путешествия

На популярном европейском курорте захотели запретить туризм

Daily Star: на популярном испанском острове Тенерифе захотели запретить туризм

Фото: Pxhere

На популярном европейском курорте Тенерифе местные жители захотели временно запретить туризм, так как недовольны поведением приезжих. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, в основном жители испанского острова жалуются на британцев и просят их не приезжать. «Канарские острова не продаются», — гласят лозунги возмущенных людей. По их словам, остров страдает от пробок, разливов сточных вод и ущерба, нанесенного окружающей среде многочисленными новыми отелями.

Ранее в Амстердаме проститутки решили провести акцию протеста из-за решения властей города изгнать пьющих туристов, устраивающих шумные вечеринки. Работницы секс-индустрии захотели вступиться за путешественников, приезжающих в страну, чтобы развлечься.

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      Зарина Дзагоева
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