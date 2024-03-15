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16:37, 15 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко поблагодарил бога за отсутствие войск НАТО под Смоленском

Лукашенко: выстоять во время протестов 2020 года Белоруссии помог бог

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выстоять во время протестов 2020 года Минску помог Бог. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, если бы высшие силы не помогли и Белоруссия не справилась, оппозиционеры бы «сюда затащили войска НАТО». Лукашенко также предложил представить реакцию России на ситуацию, в которой войска Североатлантического альянса могли оказаться под Смоленском.

«Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом там, с ребенком… Никто. Бог — он нас просто защитил», — заключил президент Белоруссии.

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Говоря об уверенности в будущем, Лукашенко заявил, что сегодня ситуация еще опаснее, потому что «ее не видно наполовину». При этом глава государства добавил, что в случае неверного шага Белоруссия может провалиться и тогда ее никто не спасет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил называть себя диктатором. Он также отметил, что важность имеют результаты, которых достигает страна.

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      Екатерина Грищенко
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