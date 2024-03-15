Лукашенко поблагодарил бога за отсутствие войск НАТО под Смоленском

Лукашенко: выстоять во время протестов 2020 года Белоруссии помог бог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выстоять во время протестов 2020 года Минску помог Бог. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, если бы высшие силы не помогли и Белоруссия не справилась, оппозиционеры бы «сюда затащили войска НАТО». Лукашенко также предложил представить реакцию России на ситуацию, в которой войска Североатлантического альянса могли оказаться под Смоленском.

«Это же ядерная война была бы. Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий президент с автоматом там, с ребенком… Никто. Бог — он нас просто защитил», — заключил президент Белоруссии.

Говоря об уверенности в будущем, Лукашенко заявил, что сегодня ситуация еще опаснее, потому что «ее не видно наполовину». При этом глава государства добавил, что в случае неверного шага Белоруссия может провалиться и тогда ее никто не спасет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил называть себя диктатором. Он также отметил, что важность имеют результаты, которых достигает страна.