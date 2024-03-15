Лукашенко отметил успехи Белоруссии и разрешил называть себя диктатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил называть себя диктатором и отметил важность успехов республики. Его слова приводит БЕЛТА.

«Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом. Ладно, пусть называют. Важно то, что мы в результате имеем», — заявил лидер республики.

По его словам, речь идет о неутраченных народных богатствах, сохранении суверенитета, безопасности, мире и росте благосостояния белорусских граждан. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия сама писала свои законы, поэтому треть века страна живет под информационным, политическим и экономическим давлением.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник назвал государства, которые становятся мишенью Запада. По его словам, такими являются страны, которые выступают за справедливое мироустройство, в том числе и Минск.