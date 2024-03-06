В Белоруссии назвали страны-мишени Запада

Глава МИД Белоруссии Алейник назвал страны-мишени Запада

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник назвал страны, которые становятся мишенью Запада. По его словам, такими являются государства, выступающие за справедливое мироустройство, передает ТАСС.

Как уточнил Алейник, в числе стран-мишеней Запада оказалась и Белоруссия. Поводом для этого стало сохранение и укрепление независимости республики в непростых геополитических условиях. В связи с этим страна подвергается гибридному воздействию и санкционному давлению, а «западники по-прежнему упрямо рассчитывают спровоцировать у нас глубокий социально-экономический кризис», пояснил глава МИД.

Несмотря на глобальное ухудшение условий внешней торговли, Белоруссия продолжает сотрудничать с более чем 200 странами и территориями. Свою продукцию республика экспортирует в 160 государств, добавил Алейник. Он также рассказал, что процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) вышел на завершающую стадию. Кроме того, инициировано вхождение страны в БРИКС и продвигается заявка Белоруссии на присоединение к Балтийскому договору.

Ранее Сергей Алейник заявил о наблюдающихся у стран Запада признаках отрезвления по отношению к Белоруссии. Глава МИД республики отметил, что Минск в свою очередь не совершает недружественных шагов и декларирует готовность к равноправному диалогу.